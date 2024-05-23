ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur hakkında kırmız bülten!

29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölmesine sebep ve 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan, daha sonra da ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Ehliyetsiz bir şekilde lüks aracıyla, insanlara çarpan ve bir kişinin hayatına kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır’a, daha sonra da ABD’ye kaçmıştı. Kaza sonrası Türkiye’ye geri dönemeyen Tok ve Cihantimur’un ABD caddesinde gülerken çekilen fotoğrafı gündeme gelmişti.

Aci'nin ölümüne sebep olan kazada, ehliyetsiz şekilde sürücü koltuğunda oturan firari Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.