ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ordusu, Yemen'in Sana kentinde Husilere ait bir füze deposu ve komuta kontrol merkezine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu operasyon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından doğrulandı.

CENTCOM'un X hesabından paylaşılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, Husilere ait tesisleri hedef aldı. Saldırıda, Husiler tarafından Amerikan unsurlarını hedef almak için kullanılan birçok insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırının ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu ifade edildi.