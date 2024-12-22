DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.408.942,7 0,52%

ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ordusu, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:51
ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ordusu, Yemen'in Sana kentinde Husilere ait bir füze deposu ve komuta kontrol merkezine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu operasyon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından doğrulandı.

CENTCOM'un X hesabından paylaşılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda, Husilere ait tesisleri hedef aldı. Saldırıda, Husiler tarafından Amerikan unsurlarını hedef almak için kullanılan birçok insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırının ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 Aralık 2024: Gündem Özeti
2
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
3
İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne Boşaltma Uyarısı: Sağlık Durumu Kritik
4
Londra'da 'Kanlı Noel' Katliamı Anısına Tören Düzenlendi
5
Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti
6
Almanya'da Noel Pazarına Saldıran Şüpheli Daha Önce 'Risk Değerlendirmesi' Geçmiş
7
Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı