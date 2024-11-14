ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Görüntülerini Yayınladı

ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarına ait görüntüler paylaştı.

CENTCOM'un X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Husilere ait tesisler ve silah sistemlerinin imha edildiği belirtildi. Özellikle, Husilere ait olduğu tespit edilen bir mobil füze rampa aracının hedef alındığına dair görüntüler paylaşıldı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı basın toplantısında, CENTCOM'un Yemen'deki Husilere yönelik birden fazla silah depolama tesisine havadan saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu operasyonlar, Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ryder, ayrıca 11 Kasım'da CENTCOM güçlerinin Babulmendep Boğazı'nda karşılaştıkları bir Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor. ABD donanması da dahil olmak üzere, bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.