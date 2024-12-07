ABD Yönetimi, Esed Rejiminin Düşüşünü Bekliyor

ABD Yönetiminden Esed Rejimine Dair Korkutucu Senaryolar

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'deki rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini izlediğini bildirdi. İddialara göre, Biden yönetimi, Beşşar Esed rejiminin birkaç gün içinde düşeceğine inanıyor.

Esed Rejiminin Düşüşü İhtimal Dışında Değil

CNN haberine göre, Biden yönetiminden yetkililer, resmi bir değerlendirme yapılmadığına dikkat çekti. Fakat Esed rejiminin çöküşünü, "ihtimali yüksek senaryo" olarak nitelendirdikleri ifade edildi. Bir yetkili, "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." şeklinde bir yorumda bulundu. Başka bir yetkili ise muhaliflerin başarılarında Esed güçlerinin savaşmadan kaçarak geri çekilmesinin etkili olduğunu dile getirdi.

Esed'in ABD'den Suçlu Talebine Yanıt Var mı?

Bunların yanında, Bloomberg haberine göre, Esed rejimi, Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini istedi. İddialara göre, Esed, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" ilişkisinin sona ereceğini taahhüt etti.

Esed'in Ortaklık Arayışları

Ayrıca, Esed'in ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemek amacıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de iletişime geçtiği bildiriliyor. Esed, Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu belirterek uluslararası yardım talep etti.