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ABD Yönetimi Lübnan'daki Patlamalar Hakkında Sessizliğini Sürdürüyor

ABD, Lübnan'daki patlamalarla ilgili ilgisizliğini yineleyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:28
ABD Yönetimi Lübnan'daki Patlamalar Hakkında Sessizliğini Sürdürüyor

ABD Yönetimi, Lübnan’daki Patlamalar Üzerine Açıklama Yapmadı

Lübnan'da yaşanan patlamalar hakkında yorum yapmayan ABD yönetimi, saldırılarla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Beyaz Saray’dan John Kirby’nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, düzenlediği basın brifinginde, bu patlamaların arkasında herhangi bir ilgilerinin olmadığını ifade etti. Kirby, "Dünkü veya bugünkü olaylarla ilgili öyle ya da böyle bir ilgimiz yok. Bunun dışında paylaşabileceğim başka bir şey yok," dedi.

İsrail İddiaları ve Soruşturma

Patlamaların sorumlusunun İsrail olup olmadığını belirten sorulara yanıt vermeyen Kirby, "Paylaşabileceğim başka bir şey yok," ifadesini kullandı. Ayrıca, olayın ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Bu, savaşın yeni bir dönemi" sözlerini hatırlatan bir soruya da değerlendirme yapmayacağını belirtti.

Patlamaların Etkileri ve Lübnan'daki Durum

Lübnan'da 17 Eylül'den itibaren etkili olan patlamalarda, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'ü ağır olmak üzere toplam 2,800 kişinin yaralandığı bildirildi. Bugün de gerçekleşen telsiz patlamalarında 14 kişi yaşamını yitirirken, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Lübnanlı yetkililer, bu saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerken, İsrail tarafında henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekti.

Bölgedeki Gerilim

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalar nedeniyle gerilim gün geçtikçe artmakta. Kirby, bölgedeki gerginliği artırmamak adına yoğun bir diplomasi süreci yürüttüklerini de ifade etti. "Lübnan sınırından ikinci bir cephenin açılmasını önlemek için çalışmalarımız sürüyor," dedi.

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