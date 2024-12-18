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ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok Davasında 10 Ocak'ta Sözlü Savunmaları Alacak

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanma veya satış davasını 10 Ocak'ta ele alacak. TikTok, ifade özgürlüğüne itiraz ediyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:12
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok Davasında 10 Ocak'ta Sözlü Savunmaları Alacak

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok Davasında Sözlü Savunmaları Dinleyecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması veya bir Amerikan şirketine satılması konusunda önemli bir davayı 10 Ocak'ta görüşmeye başlayacağını duyurdu. Mahkeme, TikTok’un geçici durdurma talebini kabul ederek tarafların savunmalarını dinleyecek.

TikTok'un Aşıması Gereken Süre

TikTok’un, 19 Ocak 2025 tarihine kadar ana firması ByteDance ile olan ilişkisini sonlandırmadığı takdirde ABD’de yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, Yüksek Mahkeme’nin, TikTok’la ilgili yasal düzenlemenin anayasanın birinci maddesi olan ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini incelemesi bekleniyor.

Yasal Düzenleme ve Eleştiriler

ABD yönetimi, geçen yıl TikTok’un ABD'li kullanıcılarının bilgilerini Çin yönetimine açmakla suçladı. Bu doğrultuda, TikTok'un yasaklanmasını ya da bir Amerikan firmaya satılmasını öngören bir yasa tasarısı, Başkan Joe Biden tarafından imzalanmıştı. Biden yönetimi, TikTok'a ilişkilerini sona erdirmesi için kısıtlı bir süre tanırken, aksi takdirde yasaklanacağını duyurmuştu.

Şirketten Hukuki Girişimler

TikTok, yasayı ABD Anayasası'nın 1. Maddesi ve ülkenin açık internet politikasına aykırı bulduğunu savunarak, Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket, ayrıca sürenin kısıtlı olduğunu ve ByteDance ile ilişkisini sonlandırmanın pratikte mümkün olmadığını ifade ediyor.

Eski Başkan Trump’ın Yasa Üzerine Yorumları

Eski Başkan Donald Trump, seçim kampanyası sırasında bu yasaya karşı çıkmıştı. TikTok'un, yasa uygulamasının geçici olarak durdurulması için Yüksek Mahkeme'den talepte bulunduğu belirtiliyor. Mahkeme kararının ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

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