ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın Azlettiği Savcı Görevine Devam Edebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Önemli Karar

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in, 26 Şubat'ta yapılacak duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar verdi. Bu önemli gelişme, Dellinger'in hukuk mücadelesinin seyrini etkileyecek.

Dellinger'in Görevde Kalması

Yüksek Mahkemedeki yargıçlar, Dellinger'in görevden alınması için 17 Şubat'da yapılan başvuru üzerine yaptıkları değerlendirmede, çoğunluğu oluşturan 5 yargıç, 26 Şubat'ta Federal Mahkeme'de yapılacak duruşmanın beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıçlar, bu duruşmaya kadar Dellinger'in görevine devam edebileceğini belirtti. Ancak 26 Şubat'taki mahkeme kararının ardından yeniden değerlendirme yapma imkanlarının bulunduğunu da kaydettiler.

Dellinger'in Hukuki Süreci

Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'ın Trump adına gönderdiği e-posta ile 7 Şubat'ta görevine son verildiğini açıklamış, bu kararın hukuki içtihatla çeliştiğini ifade ederek 10 Şubat'ta Washington Federal Mahkemesi'nde Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, bu anlaşmazlıkla ilgili 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti. Ayrıca, ABD Başsavcı Vekili Sarah Harris de 17 Şubat'da Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.