ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın Azlettiği Savcı Görevine Devam Edebilecek

Yüksek Mahkeme, Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcı Dellinger'in 26 Şubat'a kadar görevine devam etmesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:46
ABD Yüksek Mahkemesi: Trump'ın Azlettiği Savcı Görevine Devam Edebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Önemli Karar

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın azlettiği Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in, 26 Şubat'ta yapılacak duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar verdi. Bu önemli gelişme, Dellinger'in hukuk mücadelesinin seyrini etkileyecek.

Dellinger'in Görevde Kalması

Yüksek Mahkemedeki yargıçlar, Dellinger'in görevden alınması için 17 Şubat'da yapılan başvuru üzerine yaptıkları değerlendirmede, çoğunluğu oluşturan 5 yargıç, 26 Şubat'ta Federal Mahkeme'de yapılacak duruşmanın beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıçlar, bu duruşmaya kadar Dellinger'in görevine devam edebileceğini belirtti. Ancak 26 Şubat'taki mahkeme kararının ardından yeniden değerlendirme yapma imkanlarının bulunduğunu da kaydettiler.

Dellinger'in Hukuki Süreci

Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı Hampton Dellinger, Beyaz Saray'ın Trump adına gönderdiği e-posta ile 7 Şubat'ta görevine son verildiğini açıklamış, bu kararın hukuki içtihatla çeliştiğini ifade ederek 10 Şubat'ta Washington Federal Mahkemesi'nde Trump'a dava açmıştı.

Federal Mahkeme, bu anlaşmazlıkla ilgili 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar vermişti. Ayrıca, ABD Başsavcı Vekili Sarah Harris de 17 Şubat'da Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Kırşehir Merkezli Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Tutuklama
3
Samsun'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
Hamas: Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşamasına Geçmeye Hazırız
5
Üsküdar'da Toprak Kaymasına İlişkin Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
6
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
7
Fransa Başbakanı Bayrou: Trump'ın Politikaları Avrupa'yı Ezebilir

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!