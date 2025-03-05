ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Dış Yardım Dondurma Talebini Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Dış Yardım Talebini Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Kongre tarafından daha önce onaylanan milyarlarca dolarlık dış yardımın durdurulması yönündeki talebini 5'e 4 oyla reddetti. Bu karar, Trump'ın federal yönetimi yeniden biçimlendirme çabalarına önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Kritik Kararın Detayları

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarının çoğunlukta olduğu bu kararda, dış yardımın durdurulması talebi geri çevrilirken, Trump yönetiminin konuyu alt mahkemelerde tartışmaya devam edebileceği ifade edildi. Ancak, halihazırda dondurulmuş olan dış yardımların ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Trump'ın Dış Yardım Politikası

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) milyarlarca dolarlık dış yardımlarını askıya almıştı. Bu duruma yönelik bazı sivil toplum örgütleri, bu yardımlara ihtiyaç duyarak Trump yönetimine karşı hukuki süreç başlatmışlardı.

Söz konusu gruplar, Kongre'nin hükümet harcamalarını kontrol etme yetkisini Trump yönetiminin gasp ettiğini ve federal yasaları ihlal ettiğini öne sürdü.