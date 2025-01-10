ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Ceza Duruşmasını Erteleme Talebini Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 'sus payı' davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini 5-4 oyla reddetti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 04:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 04:44
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Ceza Duruşmasını Erteleme Talebini Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Duruşma Erteleme Talebini Reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki 'sus payı' davasında ceza duruşmasının ertelenmesi yönündeki talebini 5-4 oyla reddetti. Bu karar, Trump'ın davasının önündeki engelleri kaldırarak duruşmanın yapılmasını sağladı.

Duruşmaya Hazırlıklar Devam Ediyor

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı sonrası, New York'ta 10 Ocak Cuma günü yapılması planlanan ceza duruşmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yargıç Juan Merchan'ın Trump aleyhindeki cezasını açıklaması bekleniyor.

Trump'ın Suçlamaları ve Geçmişi

Trump, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından 18 Mart 2023'te, 2016'daki seçimlerde yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e yasa dışı 'sus payı' ödemesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Daha önceki duruşmalarda 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme Kararı ve Dokunulmazlık İlgisi

Daha önce, Yüksek Mahkeme, 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle Trump'ın bazı konularda dokunulmazlık hakkı olduğunu belirtmişti. Ancak, bu dokunulmazlık özel davranışları için geçerli sayılmamaktadır.

Trump, cezasının açıklanması beklenen 18 Eylül tarihinin ardından, bu kez 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrası için duruşmanın ertelendiğini öğrenmişti.

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