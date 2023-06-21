AB'den Akdeniz'de yaşanan trajediyi önlemek için daha fazla çaba gerekiyor

AB Dönem Başkanı Johansson, Akdeniz'de yaşanan en ağır trajedi olarak nitelendirilen göçmen teknesi faciası sonrası açıklamalarda bulundu.

Libya'nın doğusundan Avrupa'ya artan göç akımının sebep olduğu faciada, yüzde 600'lük artış görüldüğü belirtildi. Teknenin Mısır'dan ayrılarak Libya'nın doğusuna giden bir balıkçı teknesi olduğu ve içinde kaç kişinin olduğu henüz teyit edilemedi. Johansson, bu trajedinin önlenmesi için daha fazla çaba gerektiğini vurguladı.

Yunanistan açıklarındaki facia

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda yaşanan göçmen teknesi faciasında ise 82 kişi hayatını kaybetmişti.