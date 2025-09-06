DOLAR
Abdulati ve Witkoff Gazze'de Ateşkes Çabalarını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardım ve esir değişimi konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:16
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de ateşkes sağlanması için ortak adımları ele aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar telefonda görüştü.

Görüşmede ele alınan ana konular

Görüşmede, Witkoff'un önerdiği unsurlara dayalı olarak Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı. Abdulati, özellikle gerilimi azaltmak, Filistin halkının akan kanını durdurmak, insani yardımların girişine izin vermek ve İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'in önerilen anlaşmaya yanıt vermesinin önemini vurguladı.

İnsani durum ve uyarılar

Abdulati ve Witkoff, Gazze'deki insani durumun kıtlık noktasına ulaştığını ve hızla kötüleştiğini ele aldı. Taraflar, İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesinin ve aç bırakmayı bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin yaratacağı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Mısır'ın yeniden imar hazırlığı

Abdulati, Gazze'de ateşkes kabul edilmesi halinde yeniden imar sürecine destek vermek amacıyla Mısır'ın uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Hamas'ın pozisyonu

Metne göre, Hamas 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul etmiş; ancak İsrail, aynı şartlara sahip teklife yanıt vermemişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olunduğu belirtildi. Bu anlaşma şartları arasında Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması yer alıyor.

