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Abdulaziz Aydın Bolu Valisi Olarak Göreve Başladı

Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın, resmi törenle görevine başladı ve Bolu halkına hitap etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:14
Abdulaziz Aydın Bolu Valisi Olarak Göreve Başladı

Abdulaziz Aydın, Bolu Valisi Olarak Göreve Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararname ile Bolu Valisi olarak atanan Abdulaziz Aydın, düzenlenen bir törenle görevine başladı.

Tören ve Karşılama

Valilik önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde, Vali Aydın'a çiçek sunuldu. Törende, Aydın, tören mangasını selamladı ve vali yardımcıları ile kurum müdürleriyle tanıştı. Ardından valilik binasına geçerek ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.

Halkla İletişim ve Gayeler

Vali Aydın, atanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer devlet yetkililerine teşekkür etti. Bolu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aydın, “Köklü tarihi, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla Bolu, ülkemizin en nadide şehirlerinden biri. Burada yaşayan 325 bin vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, benim en büyük gayem olacaktır.” dedi.

İlk Toplantılar

Bolu Valisi Aydın, daha sonra makamında vali yardımcıları ve kurum amirleri ile bir araya gelerek, plan ve projeleri değerlendirdi.

Karşılama Törenine Katılan İsimler

Karşılama törenine, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, İl Emniyet Müdür Vekili Türker Uygur, vali yardımcıları, kurum amirleri ve valilik personeli katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın (sağda), görevine başladı. Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Aydın'a çiçek takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın (sağda), görevine başladı. Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Aydın'a çiçek takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliğine atanan Abdulaziz Aydın (sağda), görevine başladı. Valilik önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Aydın'a çiçek takdim edildi.

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