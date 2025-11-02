Abdülaziz Bekkine Eyüpsultan'da Vefatının 73. Yılında Anıldı

Alim ve mutasavvıf Abdülaziz Bekkine, vefatının 73. yılında Eyüpsultan'da düzenlenen anma programıyla İstanbul'da yad edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 23:07
Anma programı ve kabir ziyareti

Alim ve mutasavvıf Abdülaziz Bekkine Hazretleri'nin vefatının 73. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma programı düzenlendi. "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" kapsamında, sevenleri Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretin ardından program, Yeni Dünya Vakfı'nın Eyüpsultan'daki Genel Merkezi'nde sürdü. Programı yöneten gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Abdülaziz Bekkine gibi büyük şahsiyetlerin kolay yetişmediğini vurgulayarak, onun hem Nurettin Topçu gibi bir mütefekkiri yetiştiren bir zat hem de Necmettin Erbakan gibi siyaset adamlarının hocası olduğuna dikkat çekti.

Hayatı, ilim eğitimi ve yardımseverliği

Yayıncı Ebubekir Erdem, rahmetli hocası Nurettin Topçu'dan dinlediklerini aktararak Abdülaziz Efendi'yi "çok mübarek, çok özel bir şahıs" şeklinde nitelendirdi. Erdem, Abdülaziz Efendi'nin İstanbul Mercan'da 1895'te doğduğunu, Kazanlı zengin bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaştan itibaren ilim tahsiliyle meşgul olduğunu anlattı.

Erdem, ailevi ve göç hikâyesini şu şekilde aktardı: 1908 sonrası aileyle birlikte Kazan'a dönmek zorunda kaldı; anne ve babasının vefatı sonrasında kardeşleriyle önce Bakü, sonra Batuma, oradan da deniz yoluyla 1921'de tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul'da babasından kalan han ve dükkanları kısa süre işletmeye çalıştı, ardından tekrar ilme döndü.

İlim yolculuğunda Beyazıt'ta ders aldı, medresede Mehmed Zahid Kotku ile arkadaş oldu ve birlikte Gümüşhanevi Dergahı'na devam etti. Mustafa Feyzi Efendi'nin sohbetinde eğitim gördü ve 1922'de Ramuzü'l-ehadis kitabını anlatma ve okutma icazeti aldı. Erdem, Bekkine'nin son derece yardımsever olduğunu, 1934'te devletten maaş bağlandığında bu maaşı fakir ve düşkünlere dağıttığını, kendi geçimini ise evde ördüğü çorap ve eldivenleri satarak karşıladığını belirtti.

Erdem ayrıca, Abdülaziz Bekkine'nin gençlerle kurduğu sohbet halkalarına dikkat çekti; bu halkalara Necmettin Erbakan, Nurettin Topçu, Sabahattin Zaim'in amcası ve genç lise öğrencisi rahmetli Orhan Okay gibi isimlerin de katıldığını, kapısının daimî olarak açık kaldığını ifade etti.

Gümüşhanevi Tekkesi'ndeki izleri

Yazar Dursun Özer, Abdülaziz Efendi ile ilgili anı ve notları paylaşarak, Gümüşhanevi Tekkesi'nde Şeyhi Mustafa Feyzi Efendi'nin talebesi olan Bekkine'nin orada gözde bir isim olduğunu söyledi. Özer, Abdülaziz Efendi'nin zekâsı ve kerametinin birlikte anıldığını vurguladı.

Programın kapanışı

Konuşmacıların soruları cevaplamasının ardından program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

