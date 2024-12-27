Abdülhamid Han'ın Mirası Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Yeniden Hayata Döndürülecek

Abdülhamid Han'ın Mirası Yeniden Canlanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun modern tıp eğitimindeki en önemli miraslarından biri olan Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi yeniden hayata geçirmek için harekete geçti. 1903 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın talimatıyla kurulan bu okul, İstanbul'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin misyonunu Suriye'ye taşımıştı.

Osmanlı'nın Sağlık Altyapısına Katkı

Osmanlı döneminin etkili eğitim kurumu, nitelikli hekimler yetiştirmek ve modern tıp bilgisini yaymak amacıyla kısa sürede hem Suriye'den hem de komşu coğrafyalardan öğrencilere kapılarını açtı. O dönem, bölgedeki sağlık altyapısını güçlendiren okul, aynı zamanda Osmanlı’nın eğitim, sağlık ve kalkınma vizyonunun bir yansımasını oluşturuyordu.

Modern Tıp Eğitimi İçin Yeni Bir Adım

Fransız işgali sonrası bir süre faaliyetleri durdurulan kurum, farklı amaçlarla kullanıldı. Ancak, bugün yeniden modern tıp eğitiminin merkezi olma hedefiyle geri dönüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu tarihi yapının geçmişten bugüne bir kardeşlik ve bilim köprüsü olduğunu ifade ederek, "Bu proje, sadece binanın ihyası değil, bir medeniyetin bilim anlayışının yeniden inşası olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Prof. Dr. Aydın, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Bu adım, Sultan Abdülhamid Han'ın mirasına sahip çıkmak ve geleceğe ışık tutmak anlamında büyük değer taşıyor" dedi.

Çobanbey'deki Fakülte ile Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Suriye'deki Çobanbey Tıp Fakültesi aracılığıyla bölgede sağlık eğitimi hizmeti sunmakta. Prof. Dr. Aydın, bu hedef doğrultusunda, savaş sonrası bölge halkına umut ve sağlık götürmeyi amaçladıklarını ifade etti. "Sağlık diplomasisi, barış ve kardeşlik inşa etmenin en güçlü yollarındandır" diye ekledi.

Öğrenci Kabulü 2025-2026 Yılı İçin Planlanıyor

Yeniden ihya edilecek kurumun, ülkelerarası diplomasi sonrası hızla eğitime hazır hale getirilmesi ve 2025-2026 akademik yılı itibarıyla öğrenci kabulüne başlanması hedeflenmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmanlı'nın modern tıp eğitimindeki önemli miraslarından olan ve Suriye'de bulunan Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi yeniden canlandırmak için çalışma başlattı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Osmanlı'nın modern tıp eğitimindeki önemli miraslarından olan ve Suriye'de bulunan Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi yeniden canlandırmak için çalışma başlattı.