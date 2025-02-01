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Abdulhamit Gül: 'Birlik ve Beraberlik Türkiye'nin En Büyük Gücü'dür

Abdulhamit Gül, Gaziantep'te terörsüz bir Türkiye vurgusu yaparak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:02
Abdulhamit Gül: 'Birlik ve Beraberlik Türkiye'nin En Büyük Gücü'dür

Abdulhamit Gül: 'Birlik ve Beraberlik Türkiye'nin En Büyük Gücü'dür

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gerçekleştirilen programda Türkiye'nin en önemli gücünün birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurguladı. Gül, "Bu birliği ve beraberliği her zaman koruyacağız" dedi.

Terörsüz bir Türkiye için yıllardır aktif olarak mücadele ettiklerini belirten Gül, "Ya silahlarını bırakacaklar ya da silahlarıyla beraber gömülecekler. Kimse ay yıldızlı bayrağımıza el uzatamayacak, birliğimize ve huzurumuza kast edemeyecek" şeklinde konuştu.

65 Proje Tanıtımı ve Birlik Vurgusu

Gül, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında onaylanan 65 projenin tanıtım toplantısına katılarak, bu projelerin Türkiye’nin huzur ve güvenliği için önemli olduğunu ifade etti. "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır" diyen Gül, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yılda yapılamayacak işler yaptı. Gönülden gönle köprüler kurduk ve kardeşliği ayakta tuttuk" dedi.

Gül, Türkiye'deki kardeşliği koruma kararlılığını da yineleyerek, "Allah'ın izniyle kardeşliğimizi Türk, Kürt, Alevi, Sünnisi ile bütün coğrafyalarda birliğimizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin: 'AK Parti, Güzel Ahlakın Limanıdır'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tanıtımı yapılan projelerin hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti’nin inandığı yolda kararlılıkla yürümeyi sürdürdüğünü belirtti. "AK Parti, bir okul, mektep, adam gibi adamların girip işini öğrendiği bir duruştur" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca AK Parti Gaziantep milletvekilleri, AK Parti Gaziantep İl Başkanı, MHP İl Başkanı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı...

Gaziantep'te, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında onaylanan 65 projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Gaziantep'te, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı...

Gaziantep'te, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında onaylanan 65 projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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