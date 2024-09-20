Abdulhamit Gül'den Uşak'ta Önemli Açıklamalar

Abdulhamit Gül Uşak'ta Konuştu

Adaletin sağlanması için dünyanın Filistin'e odaklanması gerektiğini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Uşak'ta partisinin "Türkiye Buluşmaları" programında partililerle bir araya geldi.

"Dünya Barışı Filistin'e Bağlı"

Gül, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin öncülüğünde insanlık, Gazze'nin ve Filistin'in özgür olduğu bir dünyaya adım atmak zorunda. Aksi takdirde insanlık büyük kayıplar yaşayacak ve dünya barışı elde edilemeyecektir." dedi. Ayrıca, Filistin'deki barışın tüm dünyaya yansıyacağını vurguladı.

Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

Son seçim sonuçlarını yorumlayan Gül, milletin sorunlarına kayıtsız kalamayacaklarını ifade etti. "Ekonomide ve enflasyonda yaşanan sorunların farkındayız; bunları çözmek için her türlü adımı atacağız," dedi.

Türkiye'nin Liderliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki olaylara karşı verdiği güçlü tepkilerin önemine dikkat çekti. Gül, "Dünya, adaletsizlik sürdüğü sürece büyük zarar görecektir. Türkiye'nin liderliğinde, insanlığın Gazze ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Reform ve Demokrasi Vurgusu

AK Parti'nin köklü reformlar yapmaya devam edeceğini belirten Gül, "Yeni anayasayla birlikte, hukuki ve siyasi reformlarla ülkemizde özgürlükleri artırmayı hedefliyoruz," ifadesini kullandı.

Son olarak, Gül, Netanyahu hükümetinin politikalarını lanetleyerek, bu konudaki hesap sorumunun sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol3), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Uşak'ta, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Gül, burada gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısına, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (solda), AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen (sol2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sağ3), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (sağ2), eski AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç (sağda) da katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol3), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Uşak'ta, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Gül, burada gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısına, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (solda), AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen (sol2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sağ3), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (sağ2), eski AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç (sağda) da katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol3), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Uşak'ta, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Gül, burada gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısına, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (solda), AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen (sol2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sağ3), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (sağ2), eski AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç (sağda) da katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül (sol3), "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Uşak'ta, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Gül, burada gazetecilere açıklama yaptı. Basın toplantısına, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş (solda), AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen (sol2), AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar (sağ3), AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan (sağ2), eski AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç (sağda) da katıldı.