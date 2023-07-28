Abdülhamit'in haritasından petrol fışkırıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Abdülhamit döneminde çizilen petrol haritasının gerçek olduğu ortaya çıktı! 134 yıl önce yapılan bu haritada işaretlenen yerlerde yapılan aramalardan olumlu sonuçlar alındı. Haberi, Şırnak Üniversitesi'nden Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin açıkladı. Bu keşif, tarihî bir öneme sahip ve heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. II. Abdülhamit'in o dönemde çizdiği bu harita, petrol rezervlerinin yerini doğru bir şekilde gösterdiği için büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Petrol haritasındaki işaretlenen bölgelerde yapılan aramalar sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmesi, Osmanlı dönemindeki bilgi ve zekânın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. II. Abdülhamit'in döneminde böyle bir haritanın hazırlanmış olması bile o dönemdeki yöneticilerin vizyon ve strateji sahibi olduğunu gösteriyor. Bugün bile petrolün dünya ekonomisi üzerindeki önemi büyükken, o dönemde böyle bir haritanın hazırlanmış olması oldukça etkileyici.

Bu güzel haber, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından önemli bir adım olabilir. İçeride bulunan petrol rezervlerinin kullanılması, ülkenin ekonomik gücünü artırabilir ve dışa bağımlılığı azaltabilir. Enerji kaynakları, her zaman stratejik öneme sahip olmuştur ve Türkiye'nin kendi kaynaklarını keşfetmesi, gelecekteki enerji politikaları açısından büyük bir avantaj sağlayabilir.

Doç. Dr. Öykü Bilgin'in bu keşfi kamuoyunda büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor. Tarihi ve bilimsel önemiyle birlikte, II. Abdülhamit'in petrol haritası artık arkeolojik ve jeolojik açıdan da büyük bir değer taşıyor. Bu harita, Osmanlı dönemine ve enerji kaynaklarına yönelik yapılan araştırmalara yeni bir boyut kazandırabilir.

II. Abdülhamit'in 134 yıl önce çizdiği petrol haritasının gerçek olduğu haberini duymak, hem tarihçileri hem de enerji uzmanlarını heyecanlandıracak bir gelişme. Bu keşif, Türkiye'nin enerji potansiyeli ve tarihî mirası açısından büyük bir öneme sahip. Gelecekte bu haritanın sağlayacağı verilerin nasıl kullanılacağı ve ne tür projelere yol açacağı, merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor. İşte detaylar...





PETROL HARİTASI GERÇEK ÇIKTI

Son yıllarda terör olayları nedeniyle zengin yer altı yataklarının kullanılmayan Şırnak, Türkiye'nin önemli petrol yataklarının üssü olma yolunda ilerliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Abdülhamit döneminde çizilen petrol haritası gerçek olduğu kanıtlandı. Bu haritada işaretlenen yerlerde yapılan aramalarda TPAO, petrol rezervi buldu. İşte diğer ayrıntılar...





Türkiye, enerji alanında yapılan yatırımlar ve keşiflerle gündemde. Yurdun her yerinde kara ve denizde enerji kaynakları aranıyor. Şırnak, son dönemde keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervleriyle öne çıkıyor. Gabar ve Cudi Dağı'ndan sonra şimdi de Bestler Dereler, Feraşin ve Kato bölgelerinde aramalar yapılıyor.

II. Abdülhamit döneminde 1889-1901 yıllarında hazırlanan petrol haritası, bugün TPAO'nun arama yaptığı bölgeleri gösteriyor. Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin'e göre, harita 65 petrol noktasını içeriyor ve Şırnak bölgesiyle birlikte Irak sınırına kadar uzanıyor.

TPAO, Şırnak Bölgesi'nde Cudi-Gabar Dağı'nda çıkan yüksek kaliteli petrolü çıkarıyor. Bu rezervlerin sondajlarla daha da artabileceği düşünülüyor. Şu anda bölgede tespit edilen 1 milyar varil rezervle birlikte günlük 100 bin varil üretim planlanıyor. Bu durum, Türkiye'nin petrol tüketimine büyük katkı sağlayacak ve günlük geliri yaklaşık 8 milyon dolar olacak.

Şırnak'ın enerji potansiyeli, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve ekonomik gücü için önemli bir adım olarak görülüyor. Petrol haritasının gerçek olduğunun kanıtlanması, tarihi miras ve jeopolitik önemi nedeniyle de büyük bir heyecan yaratıyor. Keşiflerin devam etmesiyle birlikte Türkiye'nin enerji politikaları ve ekonomisi açısından olumlu bir dönem bekleniyor.