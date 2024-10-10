Abdülkadir Ömür'ün Premier Lig Hedefi

Hull Cityli Abdülkadir Ömür, Premier Lig hedefini duyurdu

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Türk futbolcu Abdülkadir Ömür, Premier Lig'de mücadele etme arzusunu belirtti.

Hayalini gerçekleştirmek için geldi

Yıllar önce Premier Lig'den teklif aldığını belirten Abdülkadir, bu fırsatı o dönemde Trabzonspor'un yöneticilerinin ısrarları nedeniyle değerlendiremediğini ifade etti. Abdülkadir, “Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için İngiltere'ye geldim. Acun Ilıcalı ile hayalimizdeki ortak noktamız Premier Lig'e çıkmak.” dedi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol baskıları

Bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Abdülkadir, Türk futbolunda yaşanan baskının İngiltere'de farklı olduğunu savundu. Türkiye'de maç kaybedildiğinde sokakta insanların tepkilerinden korktuğunu, ancak İngiltere'de destekleyici bir taraftar kültürünün bulunduğunu belirtti.

Kulüp Başkanı Tan Kesler: Ciddi bir geçiş dönemindeyiz

Kulübün Başkan Vekili Tan Kesler, 38 milyon pound civarında oyuncu satışından elde ettikleri gelirle yeni bir kadro oluşturduklarını söyledi. Kesler, “Bu parayı yeni bir iddialı takım kurmak için kullandık. Hedefimiz her zaman Premier Lig'e çıkmak.” diye ekledi.

Alman Teknik Direktör Tim Walter'dan Türkiye'de transfer açıklaması

Alman teknik direktör Tim Walter, Türkiye'de yeni oyuncular transfer etme isteğini belirtti. Kış transfer döneminin mümkün olabileceğini ifade eden Walter, kadroda iki Türk oyuncunun bulunduğunu da vurguladı.

Doğukan Sinik'ten lig koşulları yorumları

Futbolcu Doğukan Sinik, Premier Lig'in zorluğuna değinerek antrenmanların Türkiye'dekilere göre daha ağır geçtiğini açıkladı. Süre almak istediklerini ve bu kulüple Premier Lig'de mücadele etme hedeflerinde olduklarını söyledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübü Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Başkan Vekili Tan Kesler (ortada), teknik direktör Tim Walter (sağ 2), futbolcular Abdulkadir Ömür (sol 2) ve Doğukan Sinik (solda) katıldı.