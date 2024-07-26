Abdullah Gül Üniversitesinin Mezuniyet Töreninde Önemli Vurgular

Mezuniyet Töreninde Önemli Mesajlar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada üniversitelerin eğitimden daha fazlası olduğunu vurguladı. Gül, "Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda insan hakları meseleleriyle ilgilenen ve adaletsizliklerin tartışıldığı yerlerdir" dedi.

Özgür Düşüncenin Önemi

Kayseri'deki törene AGÜ Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya da katıldı. Gül, Türkiye'nin üniversite eğitimi konusunda dünya ile kıyaslanması gerektiğini belirtti. "Türkiye'de her 1000 kişiye 95 üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ise bu sayı sadece 35. Nitelik açısından biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor" sözleriyle bu konunun altını çizdi.

Filistin'e Dikkat Çekti

Gül, üniversitelerin kamunun vicdanını yansıttığını ifade ederek, "Filistin'de yaşanan bir katliam var. Ülke yöneticileri, bu duruma gözlerini kapatıyor. Öğrenciler, dünyanın vicdanı olarak bu durumu dile getiriyor" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin Güçlü Sesi

Bölüm birincisi Arif Emre Yıldız ise, yaşanan olaylar karşısında duyarlılık göstererek, "Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, temiz bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. Uluslararası hukuk çökmüş durumda. Bizim görevimiz bu konuda farkındalık yaratmaktır" dedi.

Törenin Sona Ermesi

Tören, 268'i lisans, 36'sı yüksek lisans ve doktora programından olmak üzere toplam 304 öğrencinin diplomalarını almasıyla sona erdi. 11. Cumhurbaşkanı Gül ve protokol üyeleri, üniversite birincilerine diplomalarını verirken, tören duygusal anlarla doluydu.