Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Esnafını Ziyaret Etti

Abdullah Özdemir Sultanbeyli'de Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle dikkat çekti. Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye geldi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Abdullah Özdemir, burada vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca, ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Özdemir'e bu ziyarette Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da eşlik etti.

Esnaf ziyareti programına, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katılım gösterdi. Ziyaretin ardından, Abdullah Özdemir kongrenin yapılacağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (sol 2), Sultanbeyli'de esnafı ziyaret etti. Özdemir'e, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş (sol 3) eşlik etti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (sol 2), Sultanbeyli'de esnafı ziyaret etti. Özdemir'e, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş (sol 3) eşlik etti.