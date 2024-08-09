Abdurrahman Gürses'in 25. Yılı Anma Etkinliği Düzenlendi

Abdurrahman Gürses Hatırlandı

Kur'an-ı Kerim kıraati alanında pek çok öğrenci yetiştiren ve "Reisülkurra" olarak tanınan Abdurrahman Gürses, vefatının 25. yılında "Hocamız Abdurrahman Gürses" konulu bir panelle yad edildi.

Panel Detayları

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Dr. Coşkun Yılmaz, Gürses'in ruhu ve duruşuyla herkesin gönlünde özel bir yer edindiğini belirtti. "Onu anmak, onun değerlerini yaşatmak önemlidir." dedi.

Gürses'i Anlatan İsimler

Hafız Osman Şahin, Gürses'i tanımlarken, "Abdurrahman Hoca'yı anlamak, onun devrini anlamaktan geçiyor. Ömrünü Kur'an'a adamış, yüzlerce talebe yetiştirmiş bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Fatih Çollak, 1970’li yıllarda Gürses ile tanıştığını aktararak, onun hem ilmi hem de irfanıyla örnek alındığını belirtti. "Derslerin dışında yaşamı, tavırları ve talebeye olan saygısıyla bize ışık oldu." dedi.

Bekir Uğur ise Gürses’i 60 yıl önce tanıyıp, çok sayıda yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Onunla geçirdiğim zamanlar hayatımda önemli anılar olarak kalacak." şeklinde konuştu.

Abdurrahman Gürses'in Hayatı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1909 yılında dünyaya gelen Abdurrahman Gürses, hafızlığını babası Said Efendi'nin rehberliğinde tamamladı. Daha sonra kıraat eğitimi için İstanbul'a giden Gürses, önemli hocalardan ders aldı ve "kurra" unvanını kazanarak, Fatih, Şişli ve Beyazıt camilerinde imamlık yaptı.

Kıraat ilminde önemli bir yetkinliğe sahip olan Gürses, Haseki eğitim merkezinde birçok hafız yetiştirdi. Ağustos 1999'daki vefatına kadar Kur'an eğitimi vermeye devam etti ve Beyazıt Camisi haziresinde toprağa verildi.

Panelin Kapanışı

Panel, katılımcıların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu, Gürses'in yaşamı ve öğretileri panelde yeniden hatırlandı.