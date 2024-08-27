Abdurrezzak Makri: İsrail, Batı Sömürgeciliğinin Bir Ürünü

Cezayirli Düşünür Abdurrezzak Makri'nin Değerlendirmeleri

Cezayirli filozof ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Genel Sekreteri Abdurrezzak Makri, İsrail'in varlığının tarihsel köklerini Batı sömürgeciliğine dayandırdı.

İsrail ve Sömürgecilik Bağlantısı

Makri, "İsrail devleti, Batı sömürgeciliğinin tarihi bir ürünüdür; benzerlikleri organik bir yapıdadır, taklit değil", diyerek sömürgeci tarihin günümüzde nasıl devam ettiğini eleştirdi.Siyonist politikaların etkileri

Siyonistlerin iki devletli çözüm fikrini reddettiğini belirten Makri, bunun yerine Filistinlileri çeşitli şekillerde etkisiz kılma çabalarını gündeme getirdi. Gazze halkının direnişine atıfta bulunan Makri, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki, uluslararası ilişkilerde durum İslam dünyasının lehine döndü."

Batı Sömürgeciliği ve Kültürel Yıkım

Makri, Batı medeniyetinin diğer medeniyetleri yok ettiğini, kültürlerini tahrip ettiğini vurguladı. 15. yüzyıldan sonra yaşanan kitlesel soykırımların, yerli halkların kültürlerini yalnızca eğlencelik seviyeye indirdiğini söyledi.Yerli halkların durumu

Sömürgeleştirilen halkların farklı sorunlarla karşılaştığını dile getiren Makri, bu durumların kölelik ve insan hakları ihlalleriyle tekrarlandığını ifade etti:

"Batı sömürgeciliği, mağdurları katil, vahşi ve barbar olarak gösterdi."

İslam Dünyasının Rolü

Makri, "İslam dünyası, bu yüzyılda jeopolitik ve jeoekonomik geleceği şekillendirme noktasında anahtar bir rol oynayacak", diyerek İslam medeniyetinin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. İzlenen stratejilerle ilgili ise;

"Batı, İsrail'i İslam dünyasının zincirlerinden kurtulmasını engellemek için oluşturmuştur."

Sonuç Çizgisi

Makri, Filistin'deki Siyonist işgalin devam ettiği sürece, Müslümanların birlik, medeniyet ve huzuru yakalayamayacağının altını çizerek kelamını tamamladı:

"Aksa Tufanı, Batı'daki Siyonist varlığın tehlikelerini gözler önüne serdi."