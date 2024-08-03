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Abdusselam Heniyye: Mücadelemiz Sürecek

İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam, işgal ve soykırıma karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:38
Abdusselam Heniyye: Mücadelemiz Sürecek

Abdusselam Heniyye: Mücadelemiz Sürecek

İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, savaş ve soykırıma rağmen mücadelelerinin asla sona ermeyeceğini vurguladı.

Filistin Halkının Mücadelesi Asla Durdurulamayacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, babası için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Yüzyılı aşkın süredir liderlerimize yapılan bu saldırılar bizi durduramaz. Filistin halkının yürüyüşü ve devrimi devam edecek" dedi.

Zaferin Yakın Olması Mesajı

Heniyye, halkına mesajında, "Allah'ın izniyle zaferin yakın olduğunu söylüyorum. Acıların sona ereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ayrılığın zorluğuna rağmen bu durumun 'en hayırlı ayrılık' olduğunu belirtti.

Şehitlik ve Mücadele Vurgusu

Heniyye, babasının şehitlik mührü ile kendilerini kutladıklarını ve gelecekte Filistin halkının liderleriyle zaferi kutlayacaklarını ifade etti. "İzleyin, işgal sona erecek ve bu kutlamayı yapacağız" dedi.

İran'daki Suikast Olayı

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da Heniyye'nin evine yapılan saldırıyı duyurmuştu. İran ve Hamas, suikastın sorumlusunun İsrail olduğunu öne sürerken, İsrailli yetkililer konu hakkında yorum yapmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve gelmişti.

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