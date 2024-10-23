Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması

ABD merkezli ünlü giyim markası Abercrombie & Fitch'in eski CEO'su Mike Jeffries ve iki kişi, "fuhuş ve cinsel sömürü" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Jeffries, "erkek arkadaşı" Matthew Smith ve şirket çalışanı James Jacobson hakkında sıkça gündeme gelen cinsel sömürü iddialarıyla iddianame hazırlandı.

Suçlamaların Detayları

İddianamede, Jeffries, Smith ve Jacobson'ın yaklaşık 20 yıl boyunca erkekleri, markanın modelliği vaadiyle seks partilerine zorladıkları ifade ediliyor. Katılımcılara, bu partilere katılmamaları durumunda kariyerlerine ciddi zararlar geleceği söylenirken, gizlilik sözleşmesi imzalattıkları belirtiliyor.

Yetkililerin Açıklamaları

New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Savunmasız insanları cinsel olarak sömürmek bir suçtur ve bunu moda bahanesiyle yapmak farklı değildir," diyerek durumu kınadı.

Gözaltı Durumu

Jeffries ve Jacobson, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılırken, Smith'in gözaltında kalmaya devam etmesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl, birçok kişi Jeffries'e, "şirketteki pozisyonunu istismar için kullandığı" iddiasıyla dava açmıştı. Bu iddialar üzerine Abercrombie & Fitch, bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Jeffries'in Markadaki Geçmişi

Mike Jeffries, 2014 yılında markanın üst yöneticiliğinden ayrıldığı biliniyor. Gelişmeler, hem markanın imajı hem de sektördeki güvenilirliğin sorgulanmasına neden olmaktadır.