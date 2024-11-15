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Abhazya'da Göstericiler Sözde Parlamento Binasını Bastı

Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da protestolar yoğunlaştı. Göstericiler, sözde parlamento binasını ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:39
Abhazya'da Göstericiler Sözde Parlamento Binasını Bastı

Abhazya'nın Sözde Parlamento Binasında Protesto

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve Rusya'nın desteğini alan Abhazya'da, göstericiler sözde parlemento binasına baskın düzenledi. Sokhumi kentinde gerçekleşen olayda, sözde muhalefet ve destekçilerinin bina önünde toplandığı bildirildi.

Göstericilerin Talepleri

Protestocular, Rusya ile Abhazya arasında bir 'yatırım anlaşmasının' onaylanmasını içeren yasa tasarısına karşı çıktı. Yerel basın ve bazı Telegram kanalları, binanın önünde toplanan kalabalığın söz konusu tasarının onaylanmasını protesto etmek için toplandığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen, göstericiler binanın kapı ve pencerelerinden içeri girmeyi başardı. Diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yüzlerce kişinin sözde Devlet Başkanlık Ofisi'ne girdiği gözlemlendi.

Yasa Taslağı Süreci Ertelendi

Alınan bilgiye göre, sözde parlamento binasında Rusya ile Abhazya arasındaki yatırım anlaşmasının onaylanma süreci ertelendi. Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, bölgedeki durumu istikrara kavuşturma amacıyla taslağın geri çekilmesine karar verdiği iddia ediliyor.

Daha önce sözde muhalefet, 12 Kasım'da Abhazya bölgesindeki bazı köprüleri trafiğe kapatarak protestolarını sürdürmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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