Acarlar Longozu ve Büyük Melen Havzası Sonbaharda Renk Cümbüşü

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olan Acarlar Longozu ile Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın havzası, sonbaharın canlı tonlarıyla dikkat çekiyor.

Acarlar Longozu'nda sonbahar

Acarlar Longozu, Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılıyor. Bölgedeki ağaçlar sarı, turuncu, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünürken, su yüzeyine düşen yapraklar ziyaretçilere fotoğrafik manzaralar sunuyor.

Longoz, yaklaşık 200 yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği ile deniz ve balık kartalları bölgede gözlemlenebiliyor.

Su ekosistemi de oldukça zengin; yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balık türleri longozda yaşıyor. Sabah saatlerinde açılıp akşama doğru kapanan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal unsurlar arasında yer alıyor.

Longozda dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu gibi bitkilerle birlikte göl soğanı ve su menekşesi gibi endemik türler bulunuyor. Bu çeşitlilik, Acarlar Longozu'nu doğa ve fotoğraf tutkunları için önemli bir gözlem alanı haline getiriyor.

Büyük Melen Çayı havzasında renk cümbüşü

Düzce'de doğup Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı havzasında da sonbaharın etkisi belirgin. Havza boyunca kavak ve söğütler sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek bölgeye uyumlu bir güz mevsimi tablosu sunuyor.

Özellikle çayın kıyı kesimlerindeki kavakların sararan yaprakları mevsimin rengini yansıtıyor. Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, rüzgarla dökülen yaprakların çayın akıntısına karıştığı anları sıklıkla fotoğraflıyor.

Havzada bazı noktalar hâlâ yeşil tonlarını korurken, diğer alanlar tamamen sarı ve kızılın hakimiyetinde. Bu zengin renk paleti, sonbaharın farklı evrelerini aynı anda gözlemleme imkânı sunuyor.

Acarlar Longozu ve Büyük Melen Çayı havzası, sonbaharda doğanın renklerini bir arada görmek isteyen gezginler ve fotoğraf tutkunları için cazibesini koruyor.

