Acı bilanço! Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 68 kişi yaşamını kaybetti

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE YAŞANAN TRAFİK KAZALARI



Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde yaşanan trafik kazaları, üzücü sonuçlara yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 8 gününde toplam 68 kişi yaşamını kaybederken, 9 bin 787 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatili boyunca denetim ve radarla hız kontrollerini 24 saat aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Yerlikaya, tatil süresince yapılan denetimlerin kazaları önleme amacı taşıdığını ve bu çabanın kesintisiz devam ettiğini vurguladı.



GÜNLÜK KAZA BİLGİLERİ

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 7. gününde, yani dün, toplam 706 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda 6 kişi yaşamını kaybederken, 1097 kişi yaralandı. Bu veriler, trafik kazalarının ne kadar yaygın ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün yapılan denetimlerde, toplam 405 bin 88 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, hız ve radar işlemi nedeniyle 22 bin 975 araca, diğer ihlallerden dolayı ise 37 bin 590 araca işlem yapıldı. Bu denetimler, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmek ve kazaları önlemek amacıyla gerçekleştirildi.



KAZALARIN TOPLAM BİLANÇOSU! TOPLAM ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Bayram tatilinin 8 gününde yaşanan trafik kazalarının toplam bilançosu oldukça ağır oldu. Bu süre zarfında toplam 68 kişi yaşamını yitirdi ve 9 bin 787 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için yapılan denetimlerin önemine dikkat çekti. Trafik kurallarına uyulmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Yerlikaya, sürücülerin dikkatli ve sorumlu davranmalarını istedi.



DENETİMLERİN SÜREKLİLİĞİ

Bakanlığın trafik denetimlerinin bayram tatili sonrasında da devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, trafik kazalarının en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. Trafik birimlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ve trafik güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazaları, can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve yaptığı denetimlerle, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor. Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.

