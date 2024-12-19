"Acı Kahve" Filminin Özel Gösterimi İstanbul'da Gerçekleşti

Başrollerinde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Acı Kahve", Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında özel gösterim ile sinemaseverlerle buluştu.

Film ekibi, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte söz alan yönetmen Soner Sert, güçlü bir ekiple çalışmanın heyecanını yaşadığını belirterek, filmin bir kız isteme gecesinde yaşanan komik ve ciddi olayları ele aldığını vurguladı. Sert, "Sarma tarifinden takı pazarlıklarına kadar pek çok şey konuşulur ya, bunun böyle bir filmin konusu olabileceğine dair bir fikrim vardı. Bunun üzerinde biraz durup, aslında inceden dalgasını da geçtik. Çünkü komik de bir olay, yer yer de çok ciddi olabilecek bir hikaye çıkarmaya çalıştım," dedi.

Nazan Kesal: "Seyirci Dostu Bir Film"

Oyuncu Nazan Kesal, "Acı Kahve"nin şahane bir ekiple çok kısa sürede çekildiğini ifade ederek, "Hiç bu tarzda bir filmde oynamamıştım. İlk okuduğumda iyi bir senaryo olduğunu düşündüm ve hemen kabul ettim. Hepimizin yaşamında, bütün aile yapılarında bir kız isteme töreni var. 'Allah'ın emri Peygamberin kavli' cümlesi illaki kurulur. O cümleyle başlayıp, bir süre sonra çok büyük karambollerin içinde seyirciyi bırakan keyifli bir film. Oynaması çok keyifliydi ama izlemesi de keyifli olacak. Bütün seyircilerimizi sinema salonlarına bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Şerif Erol: "Hikaye Çok İlginç"

Oyuncu Şerif Erol, ekiple bir arada çalışmanın çok zevkli olduğunu belirterek, "İmkansız aşk hikayesi olduğu için ve 'kötü bir zamanda iyi olabilmek mümkün değil'i çok eğlenceli söylediği için hikaye çok ilgimi çekti," ifadesini kullandı. Erol, "Dürüst olmaya çalışan bir adam ve zorlu sınavlardan geçiyor. Nasıl kalacağını da artık filmde görürüz," dedi.

Benian Dönmez: "Kara Komedi Elementleri"

Oyuncu Benian Dönmez ise filmin içinde absürt ögeler barındıran bir kara komedi olduğunu söyleyerek, "Ben tür olarak gerçekçilikten daha ziyade, bu türün derdini anlatmakta daha üstün olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok büyük bir zevkle kabul ettim. Metin harikaydı benim için ve toplumsal bir eleştiri de var. Bu ekiple çalışmış olmaktan, burada olmaktan çok çok mutluyum," dedi.

Dinamik Görüş Açısı ve Çıkış Tarihi

"Acı Kahve", hikayesi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra çekimlerin omuz kamerası kullanılarak yapılmasıyla dikkat çekiyor. Rodin Film imzalı filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Soner Sert oturuyor. Tek mekanda ve tek gecede geçen kara komedi türündeki film, 3 Ocak 2025'te vizyona girecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Yönetmen Soner Sert (sağ 3) ile oyuncular Şerif Erol (sol 3), Nazan Kesal (sağ 2) ve Benian Dönmez (sol 2), gösterime katıldı.