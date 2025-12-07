Acıbadem Kent'in Yenilenen IVF Merkezi İzmir'de Tüp Bebek ve İnfertilite Tedavilerini Güçlendiriyor

Acıbadem Kent Hastanesi'nin yenilenen Tüp Bebek (IVF) Merkezi, modern laboratuvar ve uzman kadrosuyla İzmir'de çiftlere kapsamlı infertilite tedavileri sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:15
Acıbadem Kent'in Yenilenen IVF Merkezi İzmir'de Hizmete Girdi

Acıbadem Sağlık Grubu, üremeye yardımcı tedavilerdeki köklü bilgi birikimini Ege Bölgesine taşıyarak, yenilenen Acıbadem Kent Hastanesi Tüp Bebek (IVF) Merkezi'ni hizmete açtı. Merkez, hem kadın hem erkek kaynaklı infertiliteye yönelik kapsamlı ve kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri sunuyor.

Merkezin Yenilenen Yapısı

İzmir'de yeniden yapılandırılan merkez, modern laboratuvar teknolojileri, uluslararası standartlara uygun altyapı ve deneyimli uzman kadrosuyla anne-baba olmak isteyen çiftlere hizmet veriyor. Fiziki altyapıdaki yenileme ile merkez, üreme tedavilerinde güncel uygulamaları uygulanan bir yapı haline getirildi.

Bütüncül Tedavi Anlayışı

Doç. Dr. Eser Çolak infertilitenin yalnızca tıbbi bir sorun olmadığını, aynı zamanda çiftler için duygusal ve sosyal boyutları olan bir süreç olduğunu vurguluyor: "Her 100 çiftten 15’i, bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edemiyor ve üreme tedavilerine ihtiyaç duyuyor. İnfertilitenin nedeni yalnızca kadına ya da erkeğe bağlı olabileceği gibi, her ikisinden de kaynaklanabilir. Hatta bazı durumlarda, kapsamlı tetkiklere rağmen altta yatan neden saptanamayabiliyor."

Çolak, merkezin "her çiftin hikâyesi farklı" anlayışıyla kişiye özel tedavi modelleri uyguladığını; tıbbi, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları odağına alan bütüncül bir yaklaşımla hizmet verdiklerini belirtti.

Yeni Teknoloji ve Yöntemler

Dr. Ömür Albayrak laboratuvar donanımı ve uygulanan yöntemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Embriyoloji laboratuvarımız; üst düzey hava filtrasyon sistemleri, yüksek çözünürlüklü mikroskoplar, yeni nesil mikroenjeksiyon ve embriyo kültürleme cihazlarıyla yenilendi. Oosit kalitesi ve embriyonun başarılı gelişimi için alt yapının çok önemli olduğunu vurguluyorum."

Albayrak, merkezde embriyolarda genetik inceleme (PGT), ileri sperm seçim teknikleri, piezoelektrik mikroenjeksiyon gibi güncel bilimsel ve teknolojik yaklaşımların kullanıldığını; tüp bebek tedavisinin her aşamasında güncel IVF protokollerine önem verdiklerini söyledi. "Amacımız; Acıbadem’in kalite, bilim ve etik standartlarını İzmir’e taşırken, çiftlerimizin ebeveynlik yolculuğunu etik, güvenli ve bilimsel yöntemlerle desteklemektir."

Acıbadem Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, İzmir'de infertilite tedavisinde tıbbi uzmanlıkla birlikte teknolojiyi ve hasta odaklı yaklaşımı birleştirerek hizmet vermeye devam ediyor.

UZM. DR. ÖMÜR ALBAYRAK (SOLDA), DOÇ. DR. ESER ÇOLAK (SAĞDA)

HEM KADIN HEM ERKEK İNFERTİLİTESİ TEDAVİLERİNDE KAPSAMLI TEDAVİLER UYGULANIYOR

