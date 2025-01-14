Açıkkapı'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Kırmızı Kart' İle Demokrasiye Darbe Vuruyorlar

AK Parti'li Açıkkapı'dan Kritik Açıklamalar

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart gösterme çağrısını" sert bir dille eleştirdi. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin sadece projelere değil, aynı zamanda demokrasimize, milli iradeye ve milletimizin tercihlerine de kırmızı kart göstermiş olduğunu vurguladı.

Kirli Propaganda Suçlaması

Açıkkapı, CHP'nin AK Parti'ye karşı yürüttüğü sürekli kirli propagandalara dikkat çekerek, bu durumun demokrasi ve insan haklarına karşı duran bir iradeyi temsil ettiğini belirtti.

Demokrasi Üzerine Darbe İddiası

Açıkkapı, "Bu irade istiyor ki demokrasi, insan hakları kendi tanımına göre olsun. CHP, kırmızı kartı aziz milletimizin beklentilerine göstermiştir. CHP'nin geçmişten bugüne kadar sergilediği tavırlar, Türkiye'nin geleceği için üzücü bir tablodur," ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Tavır ve Projeler

Açıkkapı, CHP'nin geçmişte darbeleri desteklediğini belirterek, şehir hastanelerinden savunma sanayisi projelerine kadar birçok projeye karşı çıktığını anımsattı. Ancak buna rağmen AK Parti olarak, CHP'nin kırmızı kartına meydan okuyarak birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.