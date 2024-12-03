Açıkkapı'dan Muhalefete Asgari Ücret Tepkisi

Asgari Ücret Tartışmalarına Ciddi Yanıt

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarının ciddiyetle bağdaşmadığını ifade etti. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konudaki tartışmalara dair eleştirilerde bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Anıldı

Açıkkapı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da ağır yaralanarak tedavi altına alınan şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ı anarak, ailesine sabır, kendisine ise rahmet diledi.

Dünya Engelliler Günü Vurgusu

Bu yılki Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar için ciddi projeler gerçekleştirdiklerini belirten Açıkkapı, bu çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Suriye Gelişmelerine Dikkat Çekti

Açıkkapı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinerek, Halep'teki muhalif gruplara Türkiye'nin destek verdiğine dair iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Suriye'deki krizin başından itibaren barış ve huzur sağlamak için ilkeli ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

Vatandaşlardan Bakan Açıklamalarını Dikkate Almalarını İstedi

Açıkkapı, asgari ücret ile ilgili gelişmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını dikkate almak üzere vatandaşları uyardı.

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