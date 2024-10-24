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Açıkkapı'dan Yabancı Başsağlığı Mesajlarına Eleştiri

Elazığ Milletvekili Açıkkapı, yabancı ülkelerin başsağlığı mesajlarını samimi bulmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:11
Açıkkapı'dan Yabancı Başsağlığı Mesajlarına Eleştiri

Terör Mesajlarına Tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, ABD ve Avrupa ülkelerinin terör saldırısı sonrası gönderdikleri başsağlığı mesajlarının samimi olmadığını belirtti.

Samimiyetsizlik Vurgusu

Açıkkapı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınarken, "ABD'nin ve birçok Avrupa devletinin terör örgütlerini bir taraftan destekleyip diğer taraftan kınamalarının samimi görünmediğini" ifade etti.

Saldırının Önemi

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Açıkkapı, TUSAŞ’ın milli savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ülkenin defense sanayisinde GÖKTÜRK, ATAK, GÖKBEY ve AKSUNGUR gibi ürünlerin üretildiğine dikkat çekti.

YPG-PYD ve PKK Bağlantısı

Açıkkapı, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmemesine eleştiride bulunarak, "YPG-PYD, PKK'dan başka bir şey değil. Harflerin yer değiştirmesi bunların terör örgütü olma vasfını kaybettirmiyor," şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Güçlü Tepki

Yapılan saldırının ardından TUSAŞ'ta çalışanların geri adım atmak bir yana, daha kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Açıkkapı, saldırıya karşı daha güçlü bir yanıt verileceğinin altını çizdi.

Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

Açıkkapı, Elazığ’a yapılması planlanan yatırımlara dair ilgili bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilerde sundu.

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