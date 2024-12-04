Açıkkapı: Terörle Mücadelede Tüm Adımlar Atılıyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın Açıklamaları

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda yaptıkları takiplerin devam ettiğini vurguladı. Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele için atılan tüm adımların önemine dikkat çekti.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü

Açıkkapı, aynı zamanda 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, madenciliği stratejik bir sektör olarak değerlendirdi. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir modelle geleceğe yatırım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Terörle Mücadeledeki Gelişmeler

Suriye'deki terör unsurlarının temizlenmesine dair memnuniyetini ifade eden Açıkkapı, "Terörle mücadelede tüm adımlar atılmakta. Suriye'de yaşanan durumlar yakından takip ediliyor. Terör örgütlerinin paçavralarından rahatsızlık duymayanlar, Türkmen kardeşlerimizin astığı Türk bayrağından rahatsızlık duymaktadır. Bu mahfilleri kınıyorum," dedi.

Sosyal Medya ve Gençler

Açıkkapı, ayrıca kontrolsüz sosyal medya kullanımının gençlerde önemli sorunlara yol açtığını belirtti. Ailelerin bu konuda daha duyarlı olması ve denetimlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.