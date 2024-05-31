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Acil iniş! Luxembourg-Dammam kargo uçağı, Sabiha Gökçen'e indi

Luxembourg'dan Dammam'a sefer yapan kargo uçağı, iniş takımlarında arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 23:45
Acil iniş! Luxembourg-Dammam kargo uçağı, Sabiha Gökçen'e indi

Son Dakika: Luxembourg-Dammam Seferindeki Kargo Uçağı, İniş Takımı Arızası Nedeniyle Sabiha Gökçen'e Acil İniş Yaptı!

Bu akşam saat 22.45 sularında, Luxembourg'dan Dammam'a sefer yapan bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. LX-VBC kuyruk tescilli Boeing B748 tipi uçak, özel bir kargo şirketine aitti ve yaklaşık 20 tonluk yük taşıyordu.

Uçaktaki 3 kişilik mürettebatın acil iniş sırasında herhangi bir yara almadığı bildirildi. Uçaktaki arızanın tam olarak ne olduğu ve iniş takımlarında ne tür bir sorun yaşandığı ise henüz netlik kazanmadı.

Acil iniş nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süre uçuş trafiği aksadı. Havalimanı yetkilileri, apronda ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekiplerini hazır bulundurarak olası bir kazaya karşı önlem aldılar. Uçak, piste sorunsuz bir şekilde indi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan durdu.

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