Eylem Tok ve oğlu hala firarda! Murat Aci'nin babasından Bülent Cihantimur'a tepki

İstanbul’da yaşanan ve bir kişinin yaşamını kaybedip dört kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından, acılı baba Özer Aci, Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesi duygularını paylaştı. Kaza sonucu oğlu Oğuz Murat Aci’yi kaybeden Aci, kazayı gerçekleştiren ve hala yakalanmayan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’a tepkisini dile getirdi.

Özer Aci, “Bir baba olamıyoruz, bayramlarımız karaya döndü, Babalar Günü’nde ondan mahrum olduk. Bülent Bey’e sorayım; Babalar Günü nasıl geçiyor?” dedi. Aci, kazanın ardından yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen, kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlun hala yakalanmadığını belirtti.

Aci, “Kendime göre bir yas tutuyorum, yakalandığını duyduğum an o yastan çıkacağımı düşünüyorum. Onu davul zurnayla karşılayacağım. Son gülen iyi gülermiş, son gülen ben olacağım çünkü ben haklıyım. Bir bayram geliyor ama bizim bayramımız yok artık, bayramlarımız karaya döndü.” ifadelerini kullandı.

Özer Aci ve eşi Pervin Aci, oğullarının yokluğunda torunları Pars Ege’nin sünnetini gerçekleştirdi. Aci çifti, bu süreçte yaşadıkları duygusal anları paylaştı ve Eylem Tok ve oğlunun bir an önce teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Özer Aci, “Babalar Günü’nde ondan mahrum olduk, hep başımdan öperdi, benden daha boyluydu. Babalar Günü de Anneler Günü gibi buruk geçecek. Mezarını ziyaret ederiz, geldik deriz gerçi her gün ediyoruz. Ben Bülent Bey’e sorayım; Babalar Günü nasıl geçiyor diye, benim iyi geçmediği her halükarda belli.” dedi.

Pervin Aci ise, “Oğlumun heyecanını, o güzel babalığını, bekleyişini hep gözümden geçirdim. Hepimiz bugün çocuğumuz yok diye ağlıyoruz. Hüzün, herkes de bir yaş var, gözyaşı durmadı ki ne yapacağız bilmiyorum. Gittikçe kin de artıyor, oğlumu çok özledim.” ifadelerini kullandı.