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ActionAid'den Gazze'deki Yardım Durumuna Dikkat Çekici Açıklama

ActionAid, İsrail'in Gazze'ye gönderdiği yardımın yetersiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:07
ActionAid'den Gazze'deki Yardım Durumuna Dikkat Çekici Açıklama

ActionAid, Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı Yapıyor

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, Gazze'deki insani durumu ele alarak, bölgede ihtiyaç duyulan yardım miktarının çok altında kaldığını açıkladı. Kuruluş, Gazze'deki temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için günde yaklaşık 500 tır insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yetersiz Yardım Durumu

ActionAid UK tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Temmuz ayında yalnızca 710 insani yardım tırının Gazze’ye girişine izin verdiği hatırlatıldı. Bu durum, Gazze’deki insani krizle ilgili endişeleri artırdı. Birleşmiş Milletler’in verilerine atıfla, 7 Ekim tarihinden önce bile Gazze'nin insani gereksinimlerini karşılamak için günde en az 500 tır yardıma ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Mısır'da Bekleyen Yardımlar

ActionAid UK ayrıca, şu anda 1500 insani yardım tırının Mısır'da bekletildiğine dikkat çekti. Bu tırların bir an önce Gazze'ye ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

Yardım Derneklerinden Açıklamalar

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (PNGO) Direktörü Amjad Al Shawa, Gazze’de tüm nüfusun insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Bu, içinde bulunduğumuz en kötü durum" dedi.

ActionAid'in Filistin İletişim Koordinatörü Riham Jafari ise, "Gazze'deki personelimiz ve ortaklarımız, imkansız koşullarda çalışarak hayati önem taşıyan yardımları ulaştırmak için olağanüstü çaba harcıyorlar" açıklamasında bulundu.

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