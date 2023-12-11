'Adab-ı Muaşeret' okullarda ders kapsamına alınıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise müfredatlarına önemli bir güncelleme yaparak, öğrencilere sosyal hayatta başarılı iletişim ve davranış becerileri kazandırmayı hedefliyor. Yapılan düzenleme kapsamında, ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket," liselerde ise "adab-ı muaşeret" adı altında seçmeli derslerin müfredat yer alacak.

Ortaokul seviyesinde sunulan ders, öğrencilere günlük hayatta görgü kurallarına ve nezakete uygun davranışlar sergileme becerisi kazandırmayı amaçlarken; lise düzeyindeki ders, daha geniş bir perspektifte kültürel değerlerden gelen adab-ı muaşeret kavramlarına odaklanarak, öğrencilere sosyal ilişkilerde, aile içinde, toplumda ve iş hayatında adab-ı muaşeretin önemini vurguluyor.

Bu güncelleme ile öğrencilere, sevgi, saygı, iletişim, çevre koruma ve iş hayatındaki adab-ı muaşeret gibi temel konularda bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanıyor.

Ders Kapsamında Sevgi ve Saygının Önemi Vurgulanacak



Liselerde uygulanacak olan "adab-ı muaşeret" dersi, kapsamlı bir perspektifle ele alınarak öğrencilere geniş bir yelpazede beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Dersin içeriği, kültürden kaynaklanan adab-ı muaşeret kavramlarının tanıtılmasını ele alacak. Bunun yanı sıra kişisel tutum ve davranışların önemini, aile içinde, toplumda, iletişimde, çevre koruma ve iş ve meslek hayatında adab-ı muaşeretin rolü odaklı bir eğitim süreci hedefleniyor.

Öğrencilere, güven verici davranışları ayırt etme yetisi kazandırması amaçlanırken öte yandan kişisel bakım ve temizlik kuralları, aile içinde sevgi ve saygının vurgulanması, toplum içinde adab-ı muaşeretin gerekliliği gibi konularda bilgi ve anlayış kazandırmayı amaçlayacak. Bu müfredat, gençlere sosyal ilişkilerde ve yaşamın farklı alanlarında adab-ı muaşeretin hayati önemini kavratmayı hedefliyor.

Adab-ı muaşeret dersi müfredatının temel amacı, adab-ı muaşeret kurallarını öğrencilere içselleştirerek davranışlarını şekillendirmelerine yardımcı olmak olacak. Bu çerçevede, öğrencilere düşünme, analiz etme, empati yapma gibi beceriler kazandırarak adab-ı muaşeret kurallarını günlük hayatlarına entegre etmeleri hedeflenecek. Dersin uygulanışında drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler de bulunacak ve öğrencilere interaktif bir öğrenme deneyimi sunularak, adab-ı muaşeret konularını derinlemesine kavramaları amaçlanıyor.