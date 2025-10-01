Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun

Adalah, İsrail'i Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı el koymayı durdurmaya, gemilerin Gazze'ye geçişine izin vermeye ve alıkonulan aktivistleri serbest bırakmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:45
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun

Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun

İsrail donanmasının müdahalesi ve hak örgütünün talepleri

İsrailli hak örgütü 'Adalah', Tel Aviv yönetimine Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan ve İsrail ordusu tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı el koymayı durdurma çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışan barışçıl bir insani yardım misyonu olduğuna vurgu yapıldı ve filoya yapılan saldırı en şiddetli şekilde kınandı.

Filistin karasularına doğru seyreden uluslararası sularda barışçıl sivillerin kaçırılması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Adalah, İsrail'den şu taleplerde bulundu:

• Yasa dışı el koymayı durdurma; • Gemilerin Gazze'ye geçişine izin verme; • Gözaltına alınan aktivistleri derhal serbest bırakma; • El konulan yardım malzemelerini iade etme.

Örgüt ayrıca, filodaki aktivistleri İsrail makamları nezdinde hukuki olarak temsil edeceğini ve öngörülen yasa dışı gözaltılara itiraz edeceğini duyurdu.

İsrail donanması unsurları, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatarak gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı. İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini ve yolcuları alıkoyduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı Protestosu
2
Kasapoğlu'ndan FIFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Turnuvalardan Men Edilmeli
3
Helikopter Destekli 'Huzur ve Güven' Uygulaması Adana'da: 763 Polis Katıldı
4
Nice’te Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Moulins Mahallesi'nde Soruşturma
5
Antalya'da Hafriyat Yolsuzluğu Soruşturmasında 6 Tutuklama
6
Mardin'de 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi — 2 kişi tutuklandı
7
Konya'da 'Cennete Koşan Neferlere' Saygı Gecesi — Şehit Ailelerine Vefa

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor