Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun

İsrail donanmasının müdahalesi ve hak örgütünün talepleri

İsrailli hak örgütü 'Adalah', Tel Aviv yönetimine Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan ve İsrail ordusu tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı el koymayı durdurma çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışan barışçıl bir insani yardım misyonu olduğuna vurgu yapıldı ve filoya yapılan saldırı en şiddetli şekilde kınandı.

Filistin karasularına doğru seyreden uluslararası sularda barışçıl sivillerin kaçırılması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Adalah, İsrail'den şu taleplerde bulundu:

• Yasa dışı el koymayı durdurma; • Gemilerin Gazze'ye geçişine izin verme; • Gözaltına alınan aktivistleri derhal serbest bırakma; • El konulan yardım malzemelerini iade etme.

Örgüt ayrıca, filodaki aktivistleri İsrail makamları nezdinde hukuki olarak temsil edeceğini ve öngörülen yasa dışı gözaltılara itiraz edeceğini duyurdu.

İsrail donanması unsurları, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatarak gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı. İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini ve yolcuları alıkoyduğunu açıkladı.