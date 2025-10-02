Adalah: Küresel Sumud Filosu'nun Alıkonulması 'Uluslararası Hukuk İhlali'

İsrailli hak örgütünden sert tepki

İsrailli hak örgütü 'Adalah', İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleyi ve sivillerin alıkonulmasını 'uluslararası hukukun apaçık ihlali' olarak nitelendirerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada filoya yönelik 'yasa dışı saldırı' en sert şekilde kınandı. Açıklamada filonun "Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve insani yardım koridoru açmayı hedefleyen barışçıl bir insani yardım misyonu" olduğu vurgulandı.

Adalah'ın talepleri

Açıklamada, bu müdahalenin derhal sonlandırılması çağrısı yapılarak, aktivistlerin salıverilmesi, el konulan yardımların ve gemilerin bırakılması ve filonun Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi talep edildi.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.