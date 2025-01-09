Adalar Belediyesi Hizmet Binasının Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma törenini düzenledi. Tören, Büyükada Çınar Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Protestolarla Karşılaşan Başkan İmamoğlu

Törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması sırasında, bir grup İETT minibüslerini protesto etti. Protestocular, "Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek, azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış, sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıdılar.

Protestoyu duyduğu sırada İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." diyerek karşılık verdi.

İmamoğlu'ndan Açıklamalar

Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim." şeklinde yanıtladı. Protestonun devam etmesi üzerine ise, "Sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto." dedi.

Adalar'ın Geleceği için Umut Verici Hedefler

İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana Adalar'ın kaderinin değişmesi için gayret gösterdiklerine vurgu yaptı. "Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı." diyerek, bu yıl sonuna kadar daha iyi bir görsellik sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni belediye binasının temelini atmaktan mutluluk duyduklarını belirten İmamoğlu, "Bu güzel Prens Adaları'nın, tarihi adaların dünden bugüne geldiği seyri takip ederek, 50 yılını, 100 yılını hesaba katarak, Türkiye'nin biblosu gibi, İstanbul'un en güzel köşelerinden biri haline gelmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktüler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.