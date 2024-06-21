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Adalar'da İETT'ye karşı " Azmanbüs istemiyoruz" protestosu devam ediyor!

Adalar sakinlerinin öncülük ettiği bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükada'ya yönelik yeni minibüs hizmetine karşı düzenledikleri protesto eylemini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 17:35
Adalar'da İETT'ye karşı " Azmanbüs istemiyoruz" protestosu devam ediyor!

Adalar sakinleri ve çevre aktivistlerinden oluşan bir grup, Büyükada Çınar Meydanı'nda bir araya gelerek İETT'nin yeni minibüs hattına karşı tepkilerini dile getirdi. "Adalar için doğaya zarar verme", "İETT'yi protesto ediyoruz", "Minibüsler yasalara aykırı" gibi sloganlar atan grup, Büyükada sokaklarında yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü.

azmanbüs

İETT Genel Müdürü'ne İstifa Çağrısı

Toplantı için Adalar'a gelen İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Akülü Araç Şarj Merkezi önünde protestocular tarafından karşılandı. Grup, Demet'e istifa çağrısında bulunurken, Ada halkının minibüs hizmetine karşı olduklarını vurguladı.

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