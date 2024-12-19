Adaların Atları Platformu'ndan İBB'ye Sert Tepki: 'Atlar Ölüme Terk Edildi'

Adaların Atları Platformu'ndan İBB'ye Sert Tepki

Adaların Atları Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini, 2019 yılından bu yana Büyükada’da ahırlarda ölen atlar nedeniyle eleştirdi. Platform adına basın açıklaması yapan Beril Ünal, "2019'da 105 atın 'ruam' nedeniyle öldüğünü" belirtti.

At Sayısı Dramatiği

Ünal, 2019'un Aralık ayına kadar Adalar'da 1700'den fazla at bulunduğunu, günümüzde ise sadece 104 atın hayatta kaldığını ifade ederek, bu trajedinin en büyük sorumlusunun İBB yönetimi olduğunu vurguladı.

İSPARK Ahırlarında Yaşananlar

İBB'nin Büyükada'daki İSPARK ahırında kapalı tutulan atların 700'den fazlasının bir yıl içinde hareketsizlikten öldüğünü söyleyen Ünal, "Heybeliada" ve "Burgazada"’daki atların büyük bölümünün 2020'de satıldığını ve ahırların yıkıldığını dile getirdi. Ünal ayrıca, sahiplerinin İBB’ye satmaya yanaşmadığı bazı atların kontrolsüz beslenme nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini kaydetti.

Ferit Aydın'dan Eleştiri

Grup adına açıklama yapan Ferit Aydın, İSPARK ahırlarının bakım yeri olarak kullanılmasını talep etti. Aydın, "İBB yönetimi bütün uyarılara rağmen, kamuoyuna 'atları kurtardık' hikayesini anlatmayı ve atları ölüme terk etmeyi seçti. Atlar için hiçbir şey güzel olmadı" dedi.

Grupta yer alanların, adalarda 1700 civarında atın yaşam sürdüğü dönemle günümüzdeki durumu kıyaslayarak, atların neden hızla azaldığını sorguladıkları da dikkat çekti. Basın açıklaması sonrasında grup dağıldı.

Adaların Atları Platformu, 2019 yılından beri Büyükada'daki ahırlara kapatılan atların birçoğunun öldüğü gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi. Ellerinde dövizlerle Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını Beril Ünal yaptı.