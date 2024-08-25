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Adalet Akademisi Yeni Çevrimiçi Eğitim Platformunu Tanıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nin yeni çevrimiçi eğitim platformunu tanıttı. Hukukçular ve vatandaşlar için içerikler sunulacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:06
Adalet Akademisi Yeni Çevrimiçi Eğitim Platformunu Tanıttı

Türkiye Adalet Akademisi Yeni Eğitim Platformunu Başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından hayata geçirilen yeni çevrimiçi eğitim platformunun duyurusunu yaptı. Bu platform, hem hukuk uzmanlarına hem de vatandaşlara hukuk alanında eğitim fırsatları sunacak.

Dijital Eğitim İçerikleri Sunuyor

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre, sem.taa.gov.tr adresinden erişilebilen platformda, hukukçular ve vatandaşlar için çeşitli eğitim kategorileri mevcut. Özellikle hukukçulara uzmanlık gerektiren konularda eğitim verilmesi hedefleniyor.

İki Ana Kategori

Eğitim içerikleri iki ana kategori altında sunulmakta:

  • Birinci Kategori: Hakim, savcı, avukat ve akademisyen gibi hukuk profesyonellerine yönelik uzmanlık eğitimi.
  • İkinci Kategori: Vatandaşlar için temel hukuk bilgilerini artırmayı amaçlayan eğitimler.

e-Devlet ile Entegrasyon

Platform ayrıca, vatandaşların hukuki bilgiye daha hızlı ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla e-Devlet sistemi ile entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay erişebilecekler.

Yapay Zeka Destekli Dönüşüm Projeleri

Bakan Tunç'un açıklamasına göre, platformda yapay zekanın kullanılması için TÜBİTAK ile işbirliği yapılıyor. Bu proje, kişiselleştirilmiş e-eğitim içeriklerinin oluşturulmasını ve akıllı öğrenme teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Adalet Bakanı’nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle ifade etti: "Online eğitim platformuyla hem hukukçulara hem de vatandaşlara eğitim imkanı sunuyoruz. Teknoloji destekli adaletin, dijital çağda yargı süreçlerini hızlandıracağına inanıyoruz."

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