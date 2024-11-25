Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım, Uluslararası İş Forumu'nda Gazzeli Soykırımına Dikkat Çekti

Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım'dan Önemli Açıklama

Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, 28. Uluslararası İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Gazze'deki soykırıma yönelik vermiş olduğu yakalama kararını değerlendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek

Yıldırım, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Gazzeli kardeşlerimize yapılan soykırıma karşı vermiş olduğu yakalama kararını gecikmiş de olsa doğru buluyoruz" dedi. Bu bağlamda uluslararası alanda hukuki destek sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yıldırım'ın sözleri, dünyaca tartışılan bu önemli konuya dikkat çekerek, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında Türkiye’nin kararlılığını da vurguladı.

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