DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,28 -0,76%
ALTIN
2.988,14 0,6%
BITCOIN
3.397.410,58 -1,45%

Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım, Uluslararası İş Forumu'nda Gazzeli Soykırımına Dikkat Çekti

Yıldırım, Gazze'deki soykırıma karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını doğru bulduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:04
Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım, Uluslararası İş Forumu'nda Gazzeli Soykırımına Dikkat Çekti

Adalet Bakan Yardımcısı Yıldırım'dan Önemli Açıklama

Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, 28. Uluslararası İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Gazze'deki soykırıma yönelik vermiş olduğu yakalama kararını değerlendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek

Yıldırım, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Gazzeli kardeşlerimize yapılan soykırıma karşı vermiş olduğu yakalama kararını gecikmiş de olsa doğru buluyoruz" dedi. Bu bağlamda uluslararası alanda hukuki destek sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yıldırım'ın sözleri, dünyaca tartışılan bu önemli konuya dikkat çekerek, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında Türkiye’nin kararlılığını da vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
2
Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı
4
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son 15 Gününde 523 Ölü, 1709 Yaralı
5
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Attı
6
2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Manisa'da Konteyner Yatakhanede Yangın: 4 İşçi Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı