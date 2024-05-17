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Adalet Bakanı’ndan ‘yeni anayasa’ açıklaması: “İnşallah uzlaşma sağlanır ve yeni bir anayasaya kavuşuruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘yeni anayasa’ temennisini dile getirdi. Tunç, “İnşallah bu konuda uzlaşma sağlanır ve yüzyılın başında Türkiye yeni anayasasına kavuşur” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:57
Adalet Bakanı’ndan ‘yeni anayasa’ açıklaması: “İnşallah uzlaşma sağlanır ve yeni bir anayasaya kavuşuruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Başkanlığı’nda AK Partililer ile bir araya geldi. Bakan Tunç, burada bazı açıklamalar yaptı. Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Tunç, “Anayasamız bir darbe anayasasıdır. Bu nedenle demokratik değildir. Milletimize olan borucumu ödeyerek, yeni ve sivil bir anayasaya kavuşacağız” dedi.

“AK Parti iktidarında her alanda geliştik”

Bakan Tunç açıklamasında, “Son 22 yıl içinde, AK Parti iktidarında, Türkiye her alan büyük bir gelişme ve ilerleme kaydetti. Bu inkar edilemez bir gerçek. Bizim siyasetimizin merkezinde her zaman insan oldu. Biz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz. İnsanlarımız güçlü olsun ki aile güçlensin. Aile güçlü olsun ki toplum güçlensin” ifadelerini kullandı.

“Milli irade bayrağı yere düşsün istemiyorsak…”

Yeni anayasa ile ilgili olarak ise Adalet Bakanı Tunç, “Devrim sayılabilecek reformlar yaptık. Anayasada yapılan değişikliklerle hak arama yolunu genişlettik. Darbelere karşı oldukça dirençli bir demokrasi inşa etme peşinde olduk. Biz darbecilerin yargı önüne çıkmasını sağladık. Bundan sonraki hedef ise sivil ve demokratik bir anayasa. İnşallah Meclis’teki çalışmalarla bu işi başaracağız. Uzlaşmayı sağlayıp Türkiye’yi sivil anayasa ile kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Tunç, “Şu andaki anayasa, darbeciler tarafından kaleme alındı. Biz yaptığımız önemli değişikliklerle vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya çalışsak da tam anlamıyla mümkün olmadı. Milli irade bayrağı bir kez daha yere düşsün istemiyorsak anayasa yapma süreci bir an önce başlamalı. İnşallah milletimize olan borcu ödeyecek ve sivil bir anayasa yapacağız” dedi.

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