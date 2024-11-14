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Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi İçin Teşekkür Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin yasalaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:06
Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi İçin Teşekkür Etti

Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi'ne Destekçiler İçin Teşekkür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifinin yasalaşma sürecinde TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Tunç, yasal düzenlemenin yasalaşma sürecinde emeği geçenlere minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketiyle; adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadelenin sağlanması, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır."

Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Bakan Tunç, adalet sisteminin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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