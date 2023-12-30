Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada yapılan suç unsuru taşıyan ve provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma
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Adalet Bakanı Tunç, Süper Kupa Finalinin ertelenmesinin ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Tunç, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan şüphelilerin tespit edildiğini ve adli işlemlerin sürdüğünü belirtti. 

Ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray süper kupa finaline yönelik olayların etkisi hala geçmedi. Ülke gündeminin yanı sıra dış basında da büyük yankı uyandıran olayla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı'ndan geldi. Bakan Tunç yaşananlara ilişkin provokasyon içerikli paylaşımların yakın takibe alındığını belirtti.

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