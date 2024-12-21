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Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak Kongresi'nde Vizyonunu Paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 22 yıllık başarısını ve geleceğe yönelik hedeflerini Zonguldak'ta düzenlenen kongrede açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:38
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak Kongresi'nde Vizyonunu Paylaştı

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak Kongresi’ne ışık tuttu

AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un etkileyici konuşmasıyla başladı. Tunç, AK Parti'nin 22 yıllık kesintisiz başarısının temel nedenini vurgulayarak, “Kalkınmacı, reformcu, icraatçı bir anlayışa sahibiz.” dedi.

Milletin Sesine Kulak Vermek

Tunç, konuşmasında, “Milletimizi temsil etmek ve milli iradeyi esas almak, bizim için son derece önemli.” ifadesini kullanarak, halkın desteği ile bu yolda ilerlediklerini belirtti. Ayrıca tarihi başarının, AK Parti'nin icraatlarının sürekli olarak halkın ihtiyaçlarına yanıt vermesi ile mümkün olduğunu vurguladı.

Yatırım ve Reformların Önemi

Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasının yanı sıra demokrasi alanında da güçlü yapısal reformlar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. “Yatırımlarla dolu bir Türkiye inşa ettik.” sözleriyle, AK Parti'nin her alanda eser ortaya koyduğuna değindi.

Ekonomik Zorlukların Üstesinden Gelmek

Tunç, “Ekonomiyi güçlendirmek zorundayız.” diyerek, Rusya-Ukrayna krizi, Suriye’deki karışıklıklar ve depremlerin ekonomik etkilerini ele aldı. Hükümetin, memurların ve emeklilerin alım gücünü artırma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Dış Politika ve Mazlumların Yanında Olmak

AK Parti'nin dış politikasının insancıl ve adalete dayalı olduğunu belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu hatırlattı. “Suriye’deki duruma müdahale etmeseydik, terör devleti kurulmasına izin vermiş olurduk.” dedi.

Yeni Bir Anayasa Gereksinimi

Bakan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girmesiyle birlikte, mevcut anayasayı yetersiz bulduğunu dile getirdi. “Yeni, demokratik ve sivil bir anayasayı milletimize hediye etmeliyiz.” Bu değişimin, ülkenin tüm alanlarda gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da, terörle mücadelede kararlılıklarının altını çizerek, “Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtık.” dedi. Uygur, Türkiye'nin geleceği için umutlarını, eserlerle ve reformlarla beslediklerini söyledi.

Kongrede ayrıca AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı da konuşma yaptı. Salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla Kongresi'ndeki konuşması canlı olarak takip edildi. Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Çağlayan, il başkanlığına yeniden seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kozlu Kapalı Spor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kozlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kozlu Kapalı Spor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kozlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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