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Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreninde Anahtar Mesajlar Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akşehir Adalet Sarayı temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:22
Adalet Bakanı Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreninde Anahtar Mesajlar Verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akşehir'deki Yeni Adalet Sarayı'nın Temelini Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen yeni adalet sarayı temel atma töreninde önemli mesajlar verdi. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı döneminde milletin iradesiyle bir toplum sözleşmesi yapılması gerektiğine vurgu yaparak, toplumun güvenliğini tehdit eden suç şebekeleriyle mücadele konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Yargıda Reform ve Kalite Artışı

Tunç, yeni yargı reformu stratejisi ile yapılacak düzenlemelerin toplumsal huzurun sağlanmasına katkı vereceğini belirtti. "Hakim ve savcılarımızın mesleki gelişimini desteklemek için eğitimlere önem veriyoruz" diyen Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'ndeki eğitim programlarına dikkat çekti. Ayrıca, hakim ve savcıların daha etkin bir şekilde görev almalarını sağlamak adına yenilikler yapacaklarını ifade etti.

Eğitimde Kalite ve Sınav Uygulamaları

Adalet Bakanı, avukatlık mesleğine girişte 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' düzenleneceğini duyurarak, bu adımın avukatlık eğitimine kalite getireceğini belirtti. Tunç, yüksek standartlı bir demokrasi ve hak özgürlükleri konusunda yürütülen çalışmalara çarpıcı örnekler vererek, darbeci anayasalar yerine milletin iradesiyle yapılmış sözleşmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yargı Fiziksel Altyapısı Güçleniyor

Son 22 yılda müstakil adalet binalarının sayısının 78'den 366'ya çıktığını ifade eden Tunç, Akşehir'deki yeni adalet sarayı ile birlikte bu sayının 367'ye yükseleceğini duyurdu. Ayrıca, Türkiye genelindeki hakim ve savcı sayısının artmasıyla birlikte, personel sayısının da 51 binden 180 bine çıkarıldığını belirtti.

Adaletin Temel Hedefleri ve İşleyişi

Tunç, arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik de bilgiler verdi. 2013 yılından bu yana 6 milyon dosyanın arabuluculuğa yönlendirildiğini ve bu dosyalardan 4 milyonunun uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi.

Geçmişten Geleceğe Hizmet Anlayışı

Adalet Bakanı, bulunulan noktadan itibaren hizmet ve eser siyaseti ile millete olan borçlarını ödemek için gece gündüz çalışacaklarını, güçlü insan ve güçlü aile anlayışı ile topluma hizmet edeceklerini vurguladı. İçinde yaşanılan demokratik sistemin, temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, Akşehir Adalet Sarayı'nın bölgeye ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Protokol ve Katılımcılar

Başbakan Tunç'un açıklamalarının ardından, Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve diğer protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Ardından temel atma butonuna basılarak tören tamamlandı.

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