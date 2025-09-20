Adalet Bakanı Tunç, Antalya Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti — Tarım ve Turizm Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında temaslar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Antalya Ticaret Borsasını ziyaret etti. Tunç, borsa başkanı Ali Çandır ve yönetimi ile bir araya geldi.

Antalya'nın liderliği vurgulandı

Toplantıda konuşan Tunç, Antalya'nın tarım ve turizm alanında Türkiye'de lider kent olduğunu belirtti. Görüşme, kentteki ekonomik potansiyel ve sektörlerin güçlendirilmesi açısından değerlendirildi.

Saha ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları

Bakan Tunç, daha sonra Attalos Meydanı ile Kapalı Yolda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyarette bir esnaf Tunç'a Antalyaspor atkısı hediye etti.

Dernek ziyareti ve eşlik edenler

Tunç, Antalya'daki Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneğini de ziyaret etti. Ziyarete eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 4), Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır (sol 4) ve yönetimi ile bir araya geldi. Tunç'a eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu (sağ 3), AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse (sağ 2) ve İbrahim Ethem Taş (solda) ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin (sol 3) de eşlik etti.